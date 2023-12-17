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Andrew Richard commits to LA Tech

Ben Carlisle • BleedTechBlue
Publisher
@BCarlisle37

Andrew Richard announced his commitment to Louisiana Tech on Sunday afternoon.

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Richard is an offensive lineman that played his high school football at Central HS in Baton Rouge.

Richard is expected to sign with the Bulldogs on Wednesday when the Early Signing Period opens.

THE FILM

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