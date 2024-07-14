Antwon Brown announced his commitment to Louisiana Tech on Sunday afternoon.
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Brown is a 2025 defensive tackle prospect from Duncanville High School in Duncanville, TX.
On why he chose LA Tech, Brown told BleedTechBlue.com, "I love the community and the botherhood that I saw. I wanted to be part of that."
THE FILM
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