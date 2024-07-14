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Antwon Brown commits to LA Tech

Ben Carlisle • BleedTechBlue
Publisher
@BCarlisle37

Antwon Brown announced his commitment to Louisiana Tech on Sunday afternoon.

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Brown is a 2025 defensive tackle prospect from Duncanville High School in Duncanville, TX.

On why he chose LA Tech, Brown told BleedTechBlue.com, "I love the community and the botherhood that I saw. I wanted to be part of that."

THE FILM

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