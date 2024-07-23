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Bryce Dolby commits to the Diamond Dogs

Ben Carlisle • BleedTechBlue
Publisher
@BCarlisle37

Bryce Dolby announced his commitment to Louisiana Tech on Tuesday afternoon.

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Dolby is a transfer right-handed pitcher from Liberty University that will come to Louisiana Tech with 3 years of eligibility remaining.

The 6'5 right-hander comes to Ruston with a fastball that can get into the upper 90s.

THE FILM

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