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Clarence Payia commits to Dunkin' Dogs

Ben Carlisle • BleedTechBlue
Publisher
@BCarlisle37

Clarence Payia announced his commitment to Louisiana Tech on Friday evening, per Twitter.

Payia is a 6'6, 200-pound G/F from Beaumont United High School in Beaumont, TX.

On why he chose LA Tech, Payia told BleedTechBlue.com, “They showed me the most love. When I went on an unofficial, I really liked it. When they came to games, and I played bad they didn’t walk away from recruiting me because they know what I’m capable of.”

HIGHLIGHTS

Payia chose Louisiana Tech over offers from Vanderbilt, Middle Tennessee, Coastal Carolina, New Mexico State and others.

Payio joins AJ Bates and Landren Blocker as commitments in Louisiana Tech's 2024 recruiting class.

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