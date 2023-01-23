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football
Edit
Craig "Sqwirl" Williams commits to LA Tech
Ben Carlisle
•
BleedTechBlue
Publisher
Craig "Sqwirl" Williams announced his commitment to Louisiana Tech on Monday afternoon.
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Williams will come to Louisiana Tech after spending the previous five years of his career at Baylor.
The Crosby, TX native is coming off a solid 2022 season that saw him total 637 yards and 5 TDs for the Bears.
Sqwirl possesses home-run speed as evidenced by running a 10.2 100M dash in high school.
2022 SEASON HIGHLIGHTS
The 5'9, 168-pounder was ranked as the 17th-best running back in the country coming out of high school, per Rivals.com.
Williams held offers from Baylor, Auburn, Mississippi State, Oklahoma State, Purdue, Texas, Texas Tech, Virginia Tech and a number of other schools.
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