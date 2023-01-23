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Craig "Sqwirl" Williams commits to LA Tech

Ben Carlisle • BleedTechBlue
Publisher
@BCarlisle37

Craig "Sqwirl" Williams announced his commitment to Louisiana Tech on Monday afternoon.

Williams will come to Louisiana Tech after spending the previous five years of his career at Baylor.

The Crosby, TX native is coming off a solid 2022 season that saw him total 637 yards and 5 TDs for the Bears.

Sqwirl possesses home-run speed as evidenced by running a 10.2 100M dash in high school.

2022 SEASON HIGHLIGHTS

The 5'9, 168-pounder was ranked as the 17th-best running back in the country coming out of high school, per Rivals.com.

Williams held offers from Baylor, Auburn, Mississippi State, Oklahoma State, Purdue, Texas, Texas Tech, Virginia Tech and a number of other schools.

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