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Daniel Batcho commits to Dunkin' Dogs

Ben Carlisle • BleedTechBlue
Publisher
@BCarlisle37

Daniel Batcho announced his commitment to Louisiana Tech on Sunday morning.

Batcho is a 6'11 transfer from Texas Tech and will come to the Bulldogs with two years of eligibility remaining.

The Paris, France native saw action in 23 games (16 starts) for the Red Raiders last season.

In 24.4 minutes per game, Batcho averaged 7.9 points, 5.9 rebounds, and 1.5 blocks per game.

Batcho had 9 points, 7 rebounds, and 6 blocks in Texas Tech's 64-55 victory over Louisiana Tech on November 14, 2022.

The 6'11-center had a career-high 21 points and 6 rebounds in 34 minutes of action against Ohio State in the Maui Invitational last season.

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