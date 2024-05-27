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Diamond Dogs selected to play in Fayetteville Regional
Ben Carlisle
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BleedTechBlue
Publisher
Louisiana Tech learned on Monday morning that it has earned a berth into the Fayetteville Regional.
#5 Arkansas will be the host team.
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The Bulldogs will square-off with the 3-seed Kansas State on Friday.
Overall Record of Each Team in the Regional
1. #5 Arkansas 43-14
2. Louisiana Tech 45-17
3. Kansas State 32-24
4. SEMO 34-25
Louisiana Tech will enter the NCAA Regional round with a 45-17 overall record. It is the most wins the program has had in a single season since 1978.
Louisiana Tech will be playing in its 3rd NCAA Regional in 4 years this upcoming weekend.
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The Bulldogs will be playing in their 11th NCAA Regional overall.
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