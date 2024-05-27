Advertisement
News More News
ago baseball Edit

Diamond Dogs selected to play in Fayetteville Regional

Ben Carlisle • BleedTechBlue
Publisher
@BCarlisle37

Louisiana Tech learned on Monday morning that it has earned a berth into the Fayetteville Regional.

#5 Arkansas will be the host team.

Advertisement

The Bulldogs will square-off with the 3-seed Kansas State on Friday.

Overall Record of Each Team in the Regional

1. #5 Arkansas 43-14

2. Louisiana Tech 45-17

3. Kansas State 32-24

4. SEMO 34-25

Louisiana Tech will enter the NCAA Regional round with a 45-17 overall record. It is the most wins the program has had in a single season since 1978.

Louisiana Tech will be playing in its 3rd NCAA Regional in 4 years this upcoming weekend.


The Bulldogs will be playing in their 11th NCAA Regional overall.

---

Join the discussion on the Tech Drive. We are your #1 source for all things Diamond Dogs baseball throughout the 2022 season.

Follow us on Twitter: @BCarlisle37, @BleedTechBlue

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement