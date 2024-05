Louisiana Tech learned on Monday morning that it has earned a berth into the Fayetteville Regional. #5 Arkansas will be the host team.

The Bulldogs will square-off with the 3-seed Kansas State on Friday. Overall Record of Each Team in the Regional 1. #5 Arkansas 43-14 2. Louisiana Tech 45-17 3. Kansas State 32-24 4. SEMO 34-25 Louisiana Tech will enter the NCAA Regional round with a 45-17 overall record. It is the most wins the program has had in a single season since 1978.

Louisiana Tech will be playing in its 3rd NCAA Regional in 4 years this upcoming weekend.



