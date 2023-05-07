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football
Edit
Kells Bush commits to LA Tech
Ben Carlisle
•
BleedTechBlue
Publisher
Kells Bush announced his commitment to Louisiana Tech on Sunday afternoon.
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Bush is a transfer defensive tackle from LSU that will come to Ruston with 4 years of eligibility remaining.
On why he chose LA Tech, Bush told BleedTechBlue.com, "It's a great opportunity to showcase who i am as a player. I love the coaching staff.
Bush played his high school football at Edna Karr HS in New Orleans.
THE FILM
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