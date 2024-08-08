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ago football Edit

Kolby Thomas commits to LA Tech

Ben Carlisle • BleedTechBlue
Publisher
@BCarlisle37

Kolby Thomas announced his commitment to Louisiana Tech on Thursday afternoon.

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Thomas is a 2025 wide receiver from Calvary Baptist in Shreveport, LA and becomes Tech's 15th commitment in the class of 2025.

As a junior in 2023, Thomas had 80 catches for 817 yards and 11 touchdowns.

The 5'11, 165-pounder caught the game-winning touchdown in the Cavaliers state championship victory last December.

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