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Kolby Thomas commits to LA Tech
Ben Carlisle
•
BleedTechBlue
Publisher
Kolby Thomas announced his commitment to Louisiana Tech on Thursday afternoon.
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Thomas is a 2025 wide receiver from Calvary Baptist in Shreveport, LA and becomes Tech's 15th commitment in the class of 2025.
As a junior in 2023, Thomas had 80 catches for 817 yards and 11 touchdowns.
The 5'11, 165-pounder caught the game-winning touchdown in the Cavaliers state championship victory last December.
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