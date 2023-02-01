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football
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LA Tech 2023 Signing Class is Best in Program History
Ben Carlisle
•
BleedTechBlue
Publisher
RUSTON | It was an historic day on the recruiting front for the Louisiana Tech football program on Wednesday.
After signing 17 student-athletes in the early signing period on December 21st, the Bulldogs announced the additions of 4 more players into the program on Wednesday.
QB Blake Baker, WR Dedrick Latulas, DE Charlie Robinson, and CB Ked Harper were all announced by the program on Wednesday.
With the 21 signings, Louisiana Tech will finish 70th nationally and 5th in the G5 in the 2023 recruiting cycle in the Rivals Team Rankings.
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Both the finish nationally and in the G5 are program records in the Rivals era. Rivals dates back to 2002.
Talk about making a splash, Sonny Cumbie certainly accomplished that on the recruiting trail this off-season.
Tech signed 12 players from the state of Louisiana and 9 players from the state of Texas.
The 12 players from Louisiana are the most of any FBS program in the state.
2023 Signees
QB Evan Bullock
QB Blake Baker
RB Keith Willis Jr
WR Dakota Williams
WR Dedrick Latulas
TE Eli Finley
OL Troy Smith III
OL Ja'Marion Kennedy
OL Hayden Christman
OL Roy Brackins III
OL Keystone Allison
DE Obinna Okeke
DE Charlie Robinson
DT Lip Whitaker
LB Colton Deckard
LB Demardrick Blunt
CB Ked Harper
CB David Webb III
S Cam Hill
S Jacob Fields
S Michael Richard
The Bulldogs have also added 15 commitments from the transfer portal that will be announced at the start of the spring quarter in March.
The start of spring practice in March can't get here soon enough!
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