BleedTechBlue - Milton Williams selected 73rd overall by Philadelphia Eagles

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football
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Milton Williams selected 73rd overall by Philadelphia Eagles
Ben Carlisle
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BleedTechBlue
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Louisiana Tech DE/DT Milton Williams was selected in the third round (73rd overall) of the 2021 NFL Draft by the Philadelphia Eagles Friday night.
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Williams becomes the 15th NFL Draft selection out of Louisiana Tech since 2013, the most in Conference USA.
In 2020, Williams collected 44 tackles, 10 TFL and 4.5 sacks on his way to being named First Team All-CUSA.
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In Philadelphia, Williams will reunite with former Bulldog teammate Boston Scott.
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