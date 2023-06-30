News More News
ago football Edit

Nate Green commits to LA Tech

Ben Carlisle • BleedTechBlue
Publisher
@BCarlisle37

Nate Green announced his commitment to Louisiana Tech on Friday afternoon.

Green is an offensive tackle prospect from West Monroe High School and becomes the 6th commitment in the 2024 recruiting cycle for the Bulldogs.

On why he chose Louisiana Tech, Green told BleedTechBlue.com, "For me, it was a pretty easy decision. What Coach Cumbie is building over there is the real deal, to me everything is headed in the right direction at Tech!”

THE FILM

---

Join the discussion on the Tech Drive for only $9.95 a month. We are your #1 source for all things Louisiana Tech football.

Follow us on Twitter: @BCarlisle37, @BleedTechBlue

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}