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National Signing Day Hub | Live Blog of LA Tech's 2024 Signing Class

Ben Carlisle • BleedTechBlue
Publisher
@BCarlisle37

The early signing period has arrived as the class of 2024 football recruits can officially sign with college programs across the country.

Louisiana Tech enters the day with 13 verbal commitments.

With some prospects still on the board expected to make their decisions on Wednesday, join us with our live blog for all news, updates and highlights from Louisiana Tech's 2024 Signing Day.

Live Signing Day Updates

2024 Commitment List

What We're Expecting

We will continue to provide updates throughout the day.

7:12 AM - OL Austin Ellis signs with the Bulldogs

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7:15 AM - OL Cyler Corn signs with LA Tech

7:19 AM - RB Fred Robertson signs with LA Tech

7:24 AM - OL Andrew Richard signs with the Bulldogs

7:25 AM - DL Jacob Bradford signs with LA Tech

7:39 AM - QB Ty Keyes signs with the Bulldogs

7:41 AM - S Jakari Foster signs with LA Tech

7:58 AM - DB Navarion Benson signs with the Bulldogs

8:03 AM - RB Omiri Wiggins signs with LA Tech

8:14 AM - DT Trevell Vivians signs with the Bulldogs

8:30 AM - WR TJ Gray signs with LA Tech

8:48 AM - WR Jay Simon signs with the Bulldogs

9:52 AM - DL Adam Lamar signs with LA Tech.

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Join the discussion on the Tech Drive for only $9.95 a month. We are your #1 source for all things Louisiana Tech football.

Follow us on Twitter: @BCarlisle37, @BleedTechBlue

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