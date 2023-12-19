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Trevell Vivians commits to LA Tech
Ben Carlisle
•
BleedTechBlue
Publisher
Trevell Vivans announced his commitment to Louisiana Tech on Monday.
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Vivians becomes the 13th commitment in Louisiana Tech's 2024 recruiting class.
On why he chose the Bulldogs, Vivans told BleedTechBlue.com, "LA Tech is a family and welcomed me into theirs with open arms from day one, couldn’t be more happier to be apart of what their building in Ruston."
THE FILM
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