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Trevell Vivians commits to LA Tech

Ben Carlisle • BleedTechBlue
Publisher
@BCarlisle37

Trevell Vivans announced his commitment to Louisiana Tech on Monday.

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Vivians becomes the 13th commitment in Louisiana Tech's 2024 recruiting class.

On why he chose the Bulldogs, Vivans told BleedTechBlue.com, "LA Tech is a family and welcomed me into theirs with open arms from day one, couldn’t be more happier to be apart of what their building in Ruston."

THE FILM

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