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Trey Hawsey commits to Diamond Dogs

Ben Carlisle • BleedTechBlue
Publisher
@BCarlisle37

Trey Hawsey announced his commitment to Louisiana Tech on Monday afternoon.

Hawsey is a first-baseman from West Monroe High School and will graduate high school in 2024.

The talented first-baseman hit .407 with 7 HR and 40 RBI as a sophomore in 2022 and played a key role in the Rebels winning a Class 5A State Championship.

Hawsey's 3-run walk-off HR against Dutchtown sent the Rebels to the Championship Game.

On why he chose Louisiana Tech, Hawsey told BleedTechBlue.com, "I loved the coaching staff and facilities. Y’all are a winning program, and I can’t wait to get there!!!"

The left-handed hitting Hawsey ranks as the 10th best prospect in the state in the class of 2024, per Prep Baseball Report.

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