PHNjcmlwdD4KICAoZnVuY3Rpb24odyxkLHMsbCxpKXsKICAgICAgICBpZiAo
d2luZG93Ll9kaWRBc3luY0luamVjdEdvb2dsZVRhZ01hbmFnZXIpIHJldHVy
bjsKICAgICAgICB3W2xdPXdbbF18fFtdO3dbbF0ucHVzaCh7J2d0bS5zdGFy
dCc6CiAgICAgICAgbmV3IERhdGUoKS5nZXRUaW1lKCksZXZlbnQ6J2d0bS5q
cyd9KTt2YXIgZj1kLmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKHMpWzBdLAogICAg
ICAgIGo9ZC5jcmVhdGVFbGVtZW50KHMpLGRsPWwhPSdkYXRhTGF5ZXInPycm
bD0nK2w6Jyc7ai5hc3luYz10cnVlO2ouc3JjPQogICAgICAgICdodHRwczov
L3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNvbS9ndG0uanM/aWQ9JytpK2RsKycm
Z3RtX2F1dGg9JysnS2hINmhlQ3BvV0pVSG5xVnpkRWE3dycrCiAgICAgICAg
JyZndG1fcHJldmlldz0nKydlbnYtMScrJyZndG1fY29va2llc193aW49eCc7
Zi5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShqLGYpOwogICAgICAgIHdpbmRv
dy5fZGlkQXN5bmNJbmplY3RHb29nbGVUYWdNYW5hZ2VyID0gdHJ1ZTsKICAg
ICAgfSkod2luZG93LGRvY3VtZW50LCdzY3JpcHQnLCdkYXRhTGF5ZXInLCdH
VE0tTUY2UFhYQycpOwo8L3NjcmlwdD4KPG5vc2NyaXB0Pgo8aWZyYW1lIGhl
aWdodD0nMCcgc3JjPSdodHRwczovL3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNv
bS9ucy5odG1sP2lkPUdUTS1NRjZQWFhDJmFtcDtndG1fYXV0aD1LaEg2aGVD
cG9XSlVIbnFWemRFYTd3JmFtcDtndG1fcHJldmlldz1lbnYtMSZhbXA7Z3Rt
X2Nvb2tpZXNfd2luPXgnIHN0eWxlPSdkaXNwbGF5Om5vbmU7dmlzaWJpbGl0
eTpoaWRkZW4nIHdpZHRoPScwJz48L2lmcmFtZT4KPC9ub3NjcmlwdD4KCgo=
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
{{ timeAgo('2022-09-12 21:05:10 -0500') }}
baseball
Edit
Trey Hawsey commits to Diamond Dogs
Ben Carlisle
•
BleedTechBlue
Publisher
Trey Hawsey announced his commitment to Louisiana Tech on Monday afternoon.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JIGFtIGV4dHJlbWVseSBleGNpdGVkIHRvIGFubm91bmNlIHRoYXQg
aSB3aWxsIGJlIGZ1cnRoZXJpbmcgbXkgYWNhZGVtaWMgYW5kIGF0aGxldGlj
IGNhcmVlciBhdCBMb3Vpc2lhbmEgVGVjaC4gSSB3YW50IHRvIHRoYW5rIEdv
ZCwgbXkgZmFtaWx5LCBhbmQgYWxsIHRoZSBjb2FjaGVzIHdobyBoYXZlIGhl
bHBlZCBtZSB3aXRoIHRoaXMgam91cm5leS4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0p1bmt5YXJkRGF3Zz9zcmM9aGFzaCZhbXA7
cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0p1bmt5YXJkRGF3ZzwvYT4gPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9rbmlnaHRrbmF0aW9uNEw/cmVmX3Ny
Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGtuaWdodGtuYXRpb240TDwvYT4gPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db29wZXJGb3V0cz9yZWZfc3JjPXR3c3Jj
JTVFdGZ3Ij5AQ29vcGVyRm91dHM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vTGFuZUJ1cnJvdWdoczIzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
PkBMYW5lQnVycm91Z2hzMjM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl
ci5jb20vTWl0Y2hHYXNwYXJkP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBNaXRj
aEdhc3BhcmQ8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9aU2I4aVNNOEdL
Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vWlNiOGlTTThHSzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyB0
cmV5IGhhd3NleSAoQEhhd3NleVRyZXkpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vSGF3c2V5VHJleS9zdGF0dXMvMTU2OTQ2MjU1NzgxNTI0Njg0
OD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMTIsIDIwMjI8L2E+
PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0
Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+
PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Hawsey is a first-baseman from West Monroe High School and will graduate high school in 2024.
The talented first-baseman hit .407 with 7 HR and 40 RBI as a sophomore in 2022 and played a key role in the Rebels winning a Class 5A State Championship.
Hawsey's 3-run walk-off HR against Dutchtown sent the Rebels to the Championship Game.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1BCUl9VbmNvbW1p
dHRlZD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUEJSX1VuY29tbWl0dGVkPC9h
PiAyMDI0IDFCIFRyZXkgSGF3c2V5IChXZXN0IE1vbnJvZSBIUykgaGl0cyBh
IDMgcnVuIHdhbGstb2ZmIGhvbWUgcnVuIHRvIGNvbXBsZXRlIHRoZSBSZWJl
bHMgN3RoIGlubmluZyBjb21lYmFjaywgYXMgdGhleSBkZWZlYXQgRHV0Y2h0
b3duIDYtNSEgIFdlc3QgTW9ucm9lIGFkdmFuY2VzIHRvIHRoZSA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0xIU0FBc3BvcnRzP3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPkBMSFNBQXNwb3J0czwvYT4gQ2xhc3MgNUEgdGl0bGUgZ2Ft
ZS4gIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9CZVNl
ZW4/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNCZVNlZW48
L2E+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9wcmVwYmFzZWJhbGw/
cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QHByZXBiYXNlYmFsbDwvYT4gfHwgPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9TaG9vdGVySHVudD9yZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AU2hvb3Rlckh1bnQ8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdC5jby9mM3FJek5OajBSIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vZjNxSXpOTmow
UjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBQQlIgTG91aXNpYW5hIChAUEJSX0xvdWlzaWFu
YSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QQlJfTG91aXNpYW5h
L3N0YXR1cy8xNTI0OTIxNjgyNjE1NDY4MDQzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPk1heSAxMywgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5
bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMu
anMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
On why he chose Louisiana Tech, Hawsey told BleedTechBlue.com, "I loved the coaching staff and facilities. Y’all are a winning program, and I can’t wait to get there!!!"
The left-handed hitting Hawsey ranks as the 10th best prospect in the state in the class of 2024, per Prep Baseball Report.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj7wnZ+Q8J2fjvCdn5DwnZ+SIPCdkJHwnZCa8J2Qp/CdkKTwnZCi8J2Q
p/CdkKDwnZCsIPCdkJTwnZCp8J2QnfCdkJrwnZCt8J2QniDwn5OIPGJyPjxi
cj5XaXRoIHRoZSBzdW1tZXIgY2lyY3VpdCBjb21pbmcgdG8gYSBjbG9zZSwg
d2XigJl2ZSBkZWNpZGVkIHRvIHVwZGF0ZSB0aGUgMjAyNCBTdGF0ZSBQbGF5
ZXIgUmFua2luZ3MuPGJyPjxicj5DaGVjayBvdXQgdGhlIFRvcC0xMCAmYW1w
OyB0aGUgcmVzdCBhdCB0aGUgbGluayBiZWxvdy4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0JlU2Vlbj9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0JlU2VlbjwvYT48YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL3ByZXBiYXNlYmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij5AcHJlcGJhc2ViYWxsPC9hPiA8YnI+PGJyPvCflJcgPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90LmNvLzhuREFlalozc3giPmh0dHBzOi8vdC5jby84bkRBZWpaM3N4
PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vN09TNnJybFlydCI+cGljLnR3
aXR0ZXIuY29tLzdPUzZycmxZcnQ8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgUEJSIExvdWlz
aWFuYSAoQFBCUl9Mb3Vpc2lhbmEpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl
ci5jb20vUEJSX0xvdWlzaWFuYS9zdGF0dXMvMTU2MTc4NTA5ODg5ODQ5MzQ0
MD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1c3QgMjIsIDIwMjI8L2E+PC9i
bG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9y
bS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9z
Y3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
---
Join the discussion on the Tech Drive. We are your #1 source for all things Diamond Dogs baseball.
Follow us on Twitter: @BCarlisle37, @BleedTechBlue