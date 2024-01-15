Advertisement
News More News
ago football Edit

Emmonte Davis commits to LA Tech

Ben Carlisle • BleedTechBlue
Publisher
@BCarlisle37

Emmonte Davis announced his commitment to Louisiana Tech on Monday afternoon.

Advertisement

Davis is a transfer from Central Oklahoma University and will come to Louisiana Tech with one year of eligibility remaining.

On why he chose LA Tech, Davis told BleedTechBlue.com, "Tech checked all the boxes! As soon as I got on campus I received nothing but genuine love and conversations! Really was interested in being apart of the culture change LA Tech is about to go through!"

THE FILM

Davis collected 21 tackles, 1 INT, and 5 PBUs was a junior at Central Oklahoma in 2023.

---

Join the discussion on the Tech Drive for only $9.95 a month. We are your #1 source for all things Louisiana Tech football.

Follow us on Twitter: @BCarlisle37, @BleedTechBlue

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement