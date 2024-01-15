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Emmonte Davis commits to LA Tech
Ben Carlisle
•
BleedTechBlue
Publisher
Emmonte Davis announced his commitment to Louisiana Tech on Monday afternoon.
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Davis is a transfer from Central Oklahoma University and will come to Louisiana Tech with one year of eligibility remaining.
On why he chose LA Tech, Davis told BleedTechBlue.com, "Tech checked all the boxes! As soon as I got on campus I received nothing but genuine love and conversations! Really was interested in being apart of the culture change LA Tech is about to go through!"
THE FILM
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Davis collected 21 tackles, 1 INT, and 5 PBUs was a junior at Central Oklahoma in 2023.
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