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Ty Keyes commits to LA Tech
Ben Carlisle
•
BleedTechBlue
Publisher
Ty Keyes announced his commitment to Louisiana Tech on Tuesday night.
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Keyes is a junior college quarterback that played the 2023 season at East Mississippi Community College.
As a sophomore, Keyes completed 58% of his passes for 3,350 yards and 33 touchdowns. The Taylorsville, MS native also rushed for 243 yards and 3 TDs.
The 6'2, 225-pounder will join a quarterback room that includes Jack Turner (JR), Evan Bullock (RS FR), and Blake Baker (RS FR).
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