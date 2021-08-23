2022 INF Grant Comeaux commits to Diamond Dogs

2022 INF Grant Comeaux announced his commitment to Louisiana Tech Sunday afternoon.
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Comeaux was the starting 3B for a Barbe HS baseball team that went 39-2 in 2021 and won the Class 5A State Championship.
On why he chose Louisiana Tech, Comeaux told BleedTechBlue.com, "La Tech has always been a school that I've wanted to attend and after meeting all of the coaches and seeing the new field and facilities I knew it was the place for me!"
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