 BleedTechBlue - 2022 INF Grant Comeaux commits to Diamond Dogs
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2022 INF Grant Comeaux commits to Diamond Dogs

Ben Carlisle • BleedTechBlue
Publisher
@BCarlisle37

2022 INF Grant Comeaux announced his commitment to Louisiana Tech Sunday afternoon.

Comeaux was the starting 3B for a Barbe HS baseball team that went 39-2 in 2021 and won the Class 5A State Championship.

On why he chose Louisiana Tech, Comeaux told BleedTechBlue.com, "La Tech has always been a school that I've wanted to attend and after meeting all of the coaches and seeing the new field and facilities I knew it was the place for me!"


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