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football
Edit
Austin Ellis commits to LA Tech
Ben Carlisle
•
BleedTechBlue
Publisher
Austin Ellis announced his commitment to Louisiana Tech on Monday.
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Ellis is an offensive tackle from Bullard, TX and becomes the Bulldogs first commitment in the 2024 recruiting class.
On why he chose the Bulldogs, Ellis told BleedTechBlue.com, "To me, I loved the atmosphere the coaches were putting around me, it felt just like east Texas and the coaches seemed like they were there for a specific purpose and that was to WIN!"
THE FILM
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