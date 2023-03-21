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Austin Ellis commits to LA Tech

Ben Carlisle • BleedTechBlue
Publisher
@BCarlisle37

Austin Ellis announced his commitment to Louisiana Tech on Monday.

Ellis is an offensive tackle from Bullard, TX and becomes the Bulldogs first commitment in the 2024 recruiting class.

On why he chose the Bulldogs, Ellis told BleedTechBlue.com, "To me, I loved the atmosphere the coaches were putting around me, it felt just like east Texas and the coaches seemed like they were there for a specific purpose and that was to WIN!"

THE FILM

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