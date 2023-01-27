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football
Edit
Blake Baker commits to LA Tech
Ben Carlisle
•
BleedTechBlue
Publisher
Blake Baker announced his commitment to Louisiana Tech on Friday afternoon.
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Baker is a 2023 QB from Cypress Ranch High School in Cypress, TX.
As a senior in 2022, Baker passed for 3,200 yards and rushed for another 427 on the ground. The 6'5 signal caller had 31 total touchdowns.
On why he chose LA Tech, Baker told BleedTechBlue.com, "The whole coaching staff just really made it feel like home."
THE FILM
Baker joins Hank Bachmeier and Evan Bullock as quarterbacks that Louisiana Tech has added to its roster for 2023.
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