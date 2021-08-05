C Karson Evans commits to Diamond Dogs

Karson Evans announced his commitment to Louisiana Tech Thursday afternoon.
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Evans is a 2022 catcher from Taylorsville, Mississippi.
On what led him to commit to Louisiana Tech, Evans told BleedTechBlue.com, "The coaches are amazing and make it feel as if it’s more of a family than team. But it all comes down to being the best fit for me and that’s what I know it is."
As a junior at Taylorsville HS in 2021, Evans hit .510 with 10 HR and 47 RBI.
In 34 games in 2021, Evans had an eye-popping 25 extra base hits.
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