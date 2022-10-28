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Dakota Williams announces commitment to LA Tech

Ben Carlisle • BleedTechBlue
Publisher
@BCarlisle37

Dakota Williams announced his commitment to Louisiana Tech on Friday afternoon.

Williams is a wide receiver from Hahnville High School in Boutte, Louisiana.

On why he chose Louisiana Tech, Williamson told BleedTechBlue.com, "All of the unconditional love the entire coaching staff has showed."

Williams was previously committed to Tulane before de-committing on October 9th.

THE FILM

The 6'2 WR holds offers from LA Tech, Tulane, Charlotte, and others.

Louisiana Tech now stands at 15 commitments in the 2023 recruiting cycle.

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