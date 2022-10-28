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football
Edit
Dakota Williams announces commitment to LA Tech
Ben Carlisle
•
BleedTechBlue
Publisher
Dakota Williams announced his commitment to Louisiana Tech on Friday afternoon.
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Williams is a wide receiver from Hahnville High School in Boutte, Louisiana.
On why he chose Louisiana Tech, Williamson told BleedTechBlue.com, "All of the unconditional love the entire coaching staff has showed."
Williams was previously committed to Tulane before de-committing on October 9th.
THE FILM
The 6'2 WR holds offers from LA Tech, Tulane, Charlotte, and others.
Louisiana Tech now stands at 15 commitments in the 2023 recruiting cycle.
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