DB Mike Coats Jr commits to LA Tech

Mike Coats Jr announced his commitment to Louisiana Tech Friday night.
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Coats currently plays at East Central Community College in Decatur, MS.
Coats is currently in his second year at East Central and did not play football in high school.
In two years at ECCC, Coats has 25 tackles, 5 sacks, 2 INTs and a forced fumble.
On why he chose to commit to Louisiana Tech, Coats told BleedTechBlue.com, "I just love how the coaching staff treated me. I have a great relationship with Coach Perry Carter and Coach Dennis Smith. They welcomed me, and LA Tech was the first school to offer me. They took a chance on me knowing I didn’t play high school football."
Coats joins Rayshawn Pleasant, Lorenzell Dubose and Robert Wilson as defensive back commitments in the 2022 recruiting class.
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