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Fred Robertson commits to LA Tech

Ben Carlisle • BleedTechBlue
Publisher
@BCarlisle37

Fred Robertson announced his commitment to Louisiana Tech on Wednesday afternoon.

Robertson is a running back from Warren Easton HS in New Orleans and becomes the Bulldogs 13th commitment in the Class of 2024.

The 5'11, 180-pounder chose LA Tech over offers from Indiana, Memphis, Troy, Southern Miss, Marshall and a host of others.

As a junior in 2022, Robertson ran for 2,178 yards and 32 TDs for a Warren Easton team that finished 10-2.

THE FILM

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