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Hunter Tipton commits to LA Tech
Ben Carlisle
•
BleedTechBlue
Publisher
Hunter Tipton announced his commitment to Louisiana Tech on Monday.
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Tipton is a junior college tight-end that will come to Louisiana Tech from Northeast Oklahoma A&M.
On why he chose Louisiana Tech, Tipton told BleedTechBlue.com, "It wasn’t something I just decided fast, prayed constantly for God to bring peace over my decision and think this is where God is taking me."
THE FILM
Tipton hose the Bulldogs over offers from UMass & FIU.
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