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football
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Inside the Numbers | LA Tech vs Charlotte
Ben Carlisle
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BleedTechBlue
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Louisiana Tech (3-7, 2-4) will travel to Charlotte (2-9, 1-6) for its final road game of the season on Saturday afternoon.
Kickoff is scheduled for 2:30 PM on ESPN3.
Let's take a look at how the Bulldogs and 49ers match-up statistically.
Both defenses have been dreadful throughout the season. This one has all the makings of a shootout.
With Landry Lyddy starting at quarterback, getting the run game going will be a key for the Bulldogs. Charlotte has not defended the run well at all throughout the year.
Charlotte has struggled when it comes to the turnover margin. A few turnovers for the Tech defense and they *should* find themselves in a position to win their first road game since December of 2020.
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