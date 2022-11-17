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Inside the Numbers | LA Tech vs Charlotte

Ben Carlisle • BleedTechBlue
Publisher
@BCarlisle37

Louisiana Tech (3-7, 2-4) will travel to Charlotte (2-9, 1-6) for its final road game of the season on Saturday afternoon.

Kickoff is scheduled for 2:30 PM on ESPN3.

Let's take a look at how the Bulldogs and 49ers match-up statistically.

Statistical Comparison
Team Statistic LA Tech Charlotte

Points Per Game

30

24.2

Points Allowed Per Game

39.2

41

Total Yards Per Game

388.7

384.6

Pass Yards Per Game

274.7

271.2

Rush Yards Per Game

114

113.4

Total Yards Allowed Per Game

471.4

496

Pass Yards Allowed Per Game

234.8

284

Rush Yards Allowed Per Game

236.6

212

Turnover Margin

-1

-10

Red Zone Touchdown %

18/41 (44%)

28/34 (82%)

Both defenses have been dreadful throughout the season. This one has all the makings of a shootout.

With Landry Lyddy starting at quarterback, getting the run game going will be a key for the Bulldogs. Charlotte has not defended the run well at all throughout the year.

Charlotte has struggled when it comes to the turnover margin. A few turnovers for the Tech defense and they *should* find themselves in a position to win their first road game since December of 2020.

---

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