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Inside the Numbers | LA Tech vs FIU

Ben Carlisle • BleedTechBlue
Publisher
@BCarlisle37

Louisiana Tech (2-5, 1-2) will travel to FIU (3-4, 1-2) for a Conference USA match-up on Friday night.

Kickoff is scheduled for 7 PM on CBS Sports Network.

How do the two teams stack up from a statistical standpoint? Let's take a look.

Statistical Comparison
Team Statistic LA Tech FIU

Points Per Game

31.2

18.1

Points Allowed Per Game

39.2

33.7

Total Yards Per Game

391.7

343.4

Pass Yards Per Game

290.4

230.7

Rush Yards Per Game

101.3

112.7

Total Yards Allowed Per Game

490.3

429

Pass Yards Allowed Per Game

225

268.4

Rush Yards Allowed Per Game

265.3

160.6

Third Down Conversion %

36/101 (35%)

27/104 (26%)

Turnover Margin

-1

+3

Red Zone Touchdown %

14/25 (56%)

12/23 (52%)

If Louisiana Tech can get off to a fast start the Bulldogs should have a great chance to win. FIU ranks 120th nationally in points per game.

Both defenses have really struggled throughout the season. Are we in for a shootout?

Finally, FIU is +3 in the turnover margin this season. Tech can't afford to lose the turnover battle Friday night and expect to win on the road.

The Bulldogs are looking for their first road win since December 3, 2020.

---

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