Joshua Wiggins enjoys visit to LA Tech

2022 CB Joshua Wiggins visited Louisiana Tech with his family over the weekend.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JIGVuam95ZWQgbXkgdW5vZmZpY2lhbCB2aXNpdCB0byA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0xBVGVjaEZCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPkBMQVRlY2hGQjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9oYXNodGFnL0dvQnVsbERvZ3M/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPiNHb0J1bGxEb2dzPC9hPiDwn5C2IDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdC5jby9ZemluT29nbTlwIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vWXppbk9v
Z205cDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBKb3NodWEgV2lnZ2luc+KtkO+4j+KtkO+4
j+KtkO+4jyAoQEpvc2h1YUtEV2lnZ2lucykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
d2l0dGVyLmNvbS9Kb3NodWFLRFdpZ2dpbnMvc3RhdHVzLzE0MDY5OTA2ODk5
MDUzODU0NzU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVuZSAyMSwgMjAyMTwv
YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs
YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04
Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
About the visit, Wiggins told BleedTechBlue.com, "I enjoyed it. Coach Sherman Wilson has been recruiting me since my freshman year. He even had a pic from my freshman year on a visit he was at. Coach Perry Carter coached my big brother at ULM & my whole family loves him. Coach D Train (Dennis Smith) is my guy."
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5XZSByZWFsbHkgZW5qb3llZCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL0xBVGVjaEZCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBMQVRlY2hG
QjwvYT4g4p2k77iP8J+SmS4gVGhlIGhvc3BpdGFsaXR5IHdhcyBhbWF6aW5n
LiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2NvYWNocGNhcnRlcj9y
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AY29hY2hwY2FydGVyPC9hPiA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3Njb3V0ZGFzb3V0aD9yZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij5Ac2NvdXRkYXNvdXRoPC9hPiBhbmQgdGhlIExhVGVjaCBj
b2FjaGluZyBzdGFmZiBtYWRlIHVzIGZlZWwgYXQgaG9tZS4gVGhhbmtzIGZv
ciByZWNydWl0aW5nIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSm9z
aHVhS0RXaWdnaW5zP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBKb3NodWFLRFdp
Z2dpbnM8L2E+IGhhcmQuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
aGFzaHRhZy9Hb0J1bGxkb2dzP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3Jj
JTVFdGZ3Ij4jR29CdWxsZG9nczwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL3Vub2ZmaWNpYWx2aXNpdD9zcmM9aGFzaCZhbXA7
cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I3Vub2ZmaWNpYWx2aXNpdDwvYT4g8J+Q
tiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vMFhVRnJyRVVMdSI+cGljLnR3aXR0
ZXIuY29tLzBYVUZyckVVTHU8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgS2UmIzM5O1ZyaWMg
V2lnZ2lucyAoQGlhbWtkd2lnZ2lucykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9pYW1rZHdpZ2dpbnMvc3RhdHVzLzE0MDY0MTE1MDc3NDM3ODkw
NTY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVuZSAyMCwgMjAyMTwvYT48L2Js
b2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3Jt
LnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Nj
cmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Wiggins currently holds offers from Louisiana Tech, Colorado, Ole Miss, Kentucky, Arkansas State, Toledo, and ULM.
Louisiana Tech was the first visit that Wiggins has taken this summer, and he'll travel to Boulder, CO for an official visit at Colorado this upcoming weekend.
The Spring, TX native is in the midst of taking summer classes with plans to enroll early after signing this upcoming December.
Join us at BleedTechBlue.com for only $9.95 a month. We are your #1 source for all things Louisiana Tech football.