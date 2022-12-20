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football
Edit
Ked Harper commits to LA Tech
Ben Carlisle
•
BleedTechBlue
Publisher
Ked Harper announced his commitment to Louisiana Tech on Tuesday night.
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Harper becomes Louisiana Tech's 17th commitment in the 2023 recruiting class.
The talented cornerback will come to the Bulldogs from a Carthage HS program that has won 9 state championships since 2008.
On why he chose Louisiana Tech, Harper told BleedTechBlue.com, "Tech has a great coaching staff to start off, and I just want to thank Coach Walker for helping me and talking to me as a man instead of a football player!! That’s why I chose Louisiana Tech."
On film, Harper shows great ball skills that should allow for him to succeed at the next level.
THE FILM
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National Signing Day is Wednesday, December 21st. Join the discussion on the
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