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Ked Harper commits to LA Tech

Ben Carlisle • BleedTechBlue
Publisher
@BCarlisle37

Ked Harper announced his commitment to Louisiana Tech on Tuesday night.

Harper becomes Louisiana Tech's 17th commitment in the 2023 recruiting class.

The talented cornerback will come to the Bulldogs from a Carthage HS program that has won 9 state championships since 2008.

On why he chose Louisiana Tech, Harper told BleedTechBlue.com, "Tech has a great coaching staff to start off, and I just want to thank Coach Walker for helping me and talking to me as a man instead of a football player!! That’s why I chose Louisiana Tech."

On film, Harper shows great ball skills that should allow for him to succeed at the next level.

THE FILM


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National Signing Day is Wednesday, December 21st. Join the discussion on the Tech Drive for only $9.95 a month. We are your #1 source for all things Louisiana Tech football.

Follow us on Twitter: @BCarlisle37, @BleedTechBlue

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