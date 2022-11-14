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basketball
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PREVIEW | Dunkin' Dogs vs #25 Texas Tech
Ben Carlisle
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BleedTechBlue
Publisher
Louisiana Tech (1-0) will travel to Lubbock to take on #25 Texas Tech (2-0) for its first road contest of the 2022-2023 season on Monday night.
GAME INFO
Tip-off Time | 7:00 PM
Location | United Supermarkets Arena in Lubbock, TX
TV/Streaming | ESPN+
Radio | KXKZ 107.5 FM
LA TECH PREVIEW
Louisiana Tech opened the 2022-2023 season with a 78-61 victory over Mississippi College last Monday.
Keaston Willis (20), Cobe Williams (16), Jordan Crawford (15), and Isaiah Crawford (12) all scored in double-figures for the Bulldogs in the win.
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Tech forced 22 turnovers on the defensive end of the floor, which will be a staple for this team throughout the season.
TEXAS TECH PREVIEW
Texas Tech has opened up its 2022-2023 season with wins over Northwestern State and Texas Southern.
Ten different Red Raiders are averaging double-digit minutes through two games.
Kevin Obanor (11.0 pts) and Jaylon Tyson (10.5 pts) are averaging double-figures over the first two games of the season.
SERIES HISTORY
Texas Tech leads the all-time series between the two teams 7-2.
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