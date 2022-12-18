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TE Eli Finley commits to LA Tech

Ben Carlisle • BleedTechBlue
Publisher
@BCarlisle37

Eli Finley announced his commitment to Louisiana Tech on Sunday afternoon.

Finley was in Ruston for an official visit this weekend, and told BleedTechBlue.com, "The visit was really good. All the guys treated me like family and everything felt so welcoming."

The 6'6, 245-pound TE chose Tech over offers from Oregon, North Texas, Navy and Air Force.

THE FILM

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National Signing Day is Wednesday, December 21st. Join the discussion on the Tech Drive for only $9.95 a month. We are your #1 source for all things Louisiana Tech football.

Follow us on Twitter: @BCarlisle37, @BleedTechBlue

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