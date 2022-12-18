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football
Edit
TE Eli Finley commits to LA Tech
Ben Carlisle
•
BleedTechBlue
Publisher
Eli Finley announced his commitment to Louisiana Tech on Sunday afternoon.
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Finley was in Ruston for an official visit this weekend, and told BleedTechBlue.com, "The visit was really good. All the guys treated me like family and everything felt so welcoming."
The 6'6, 245-pound TE chose Tech over offers from Oregon, North Texas, Navy and Air Force.
THE FILM
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