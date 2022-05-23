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TE Nathan Jones commits to LA Tech

Ben Carlisle • BleedTechBlue
Publisher
@BCarlisle37

Nathan Jones announced his commitment to Louisiana Tech on Monday afternoon.

Jones spent the 2021 season at Trinity Valley CC and will come to Louisiana Tech with 3 years of eligibility remaining.

On what attracted him to LA Tech, Jones told BleedTechBlue.com, "I loved it, it's great town to be in reminds me of my home town great facilities!"

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