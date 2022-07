Vic Sutton commits to LA Tech

Vic Sutton announced his commitment to Louisiana Tech on Thursday afternoon.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5DT01NSVRURUQuIExldOKAmXMgd29yayEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9TQ3VtYmllX0xhVGVjaD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5AU0N1bWJpZV9MYVRlY2g8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vTEFUZWNoRkI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QExBVGVj aEZCPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0pCcm93bl9M QVRlY2g/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEpCcm93bl9MQVRlY2g8L2E+ IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQmxlZWRUZWNoQmx1ZT9y ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQmxlZWRUZWNoQmx1ZTwvYT4gPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9zYW1zcGllZ3M/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+QHNhbXNwaWVnczwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9NYW5zZWxsMjQ3P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBNYW5z ZWxsMjQ3PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2JzaGll bGRzMDI0ND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AYnNoaWVsZHMwMjQ0PC9h PiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2FkYW1nb3JuZXk/cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGFkYW1nb3JuZXk8L2E+ICA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL01DSmFnc19Gb290YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5ATUNKYWdzX0Zvb3RiYWxsPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL0VTUE4zQUxMREFZP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPkBFU1BOM0FMTERBWTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9NM1NQT1JUU18/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QE0zU1BPUlRT XzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3ZlT2RLQVQwM1EiPnBpYy50 d2l0dGVyLmNvbS92ZU9kS0FUMDNRPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFZpYyBTdXR0 b24g4pyeIChAVmljU3V0dG9uMSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9WaWNTdXR0b24xL3N0YXR1cy8xNTQ3NjI3MDM5MDUzNTgyMzM2P3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bHkgMTQsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1 b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0 dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+ CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Sutton, a 4-star quarterback, becomes Louisiana Tech's highest rated commitment In the 2023 cycle. Sutton's journey to Louisiana Tech started after camping with the Bulldogs on June 11th. Speaking about his relationship with Coach Cumbie & Coach Jake Brown, “My relationship with both the coaches is really good. We talk weekly I share videos of me throwing and we talk about each other’s family and catch up all the time!”

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BZnRlciBhIGdyZWF0IGRheSBvZiBjYW1wIGFuZCBjb252ZXJzYXRp b24gd2l0aCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1NDdW1iaWVf TGFUZWNoP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBTQ3VtYmllX0xhVGVjaDwv YT4gSSBhbSBibGVzc2VkIHRvIGhhdmUgZWFybmVkIGFuIE9mZmVyIGZyb20g TG91aXNpYW5hIFRlY2gh8J+QtvCflLTwn5S1IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vSkJyb3duX0xBVGVjaD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij5ASkJyb3duX0xBVGVjaDwvYT4gIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vQ2lvZmZpR2FyeT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ2lvZmZp R2FyeTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9hZGFtZ29y bmV5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBhZGFtZ29ybmV5PC9hPiA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0RlbWV0cmljRFdhcnJlbj9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ARGVtZXRyaWNEV2FycmVuPC9hPiA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3QuY28vUFQ4SUthYnNUUCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL1BU OElLYWJzVFA8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgVmljIFN1dHRvbiDinJ4gKEBWaWNT dXR0b24xKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1ZpY1N1dHRv bjEvc3RhdHVzLzE1MzU4MTk1NzgwMzg2OTc5ODY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+SnVuZSAxMiwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQg YXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdl dHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2 PgoK

Following the camp, Sonny Cumbie and Co. extended a scholarship offer to the talented 6'3, 200-pound quarterback. From there, the relationship between Sutton and Co-Oc Jake Brown really progressed at a rapid rate.