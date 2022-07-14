 BleedTechBlue - Vic Sutton commits to LA Tech
News More News
{{ timeAgo('2022-07-14 12:13:27 -0500') }} football Edit

Vic Sutton commits to LA Tech

Ben Carlisle • BleedTechBlue
Publisher
@BCarlisle37

Vic Sutton announced his commitment to Louisiana Tech on Thursday afternoon.

Sutton, a 4-star quarterback, becomes Louisiana Tech's highest rated commitment In the 2023 cycle.

Sutton's journey to Louisiana Tech started after camping with the Bulldogs on June 11th.

Speaking about his relationship with Coach Cumbie & Coach Jake Brown, “My relationship with both the coaches is really good. We talk weekly I share videos of me throwing and we talk about each other’s family and catch up all the time!”

Following the camp, Sonny Cumbie and Co. extended a scholarship offer to the talented 6'3, 200-pound quarterback.

From there, the relationship between Sutton and Co-Oc Jake Brown really progressed at a rapid rate.

On what led him to ultimately choose LA Tech, Sutton told BleedTechBlue.com, “We What led me to the decision was the whole entire coaching staff and the hospitality me and my mom received when we went down there. Fell in love with them ever since. I really feel like they can develop me into a better player as well as a better man.”

Sutton chose Louisiana Tech over offers from Virginia Tech, Arkansas, Maryland, Memphis, FAU, and others.

---

Join the discussion on the Tech Drive. We are your #1 source for all things Louisiana Tech football.

Follow us on Twitter: @BCarlisle37, @BleedTechBlue

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}