PHNjcmlwdD4KICAoZnVuY3Rpb24odyxkLHMsbCxpKXsKICAgICAgICBpZiAo
d2luZG93Ll9kaWRBc3luY0luamVjdEdvb2dsZVRhZ01hbmFnZXIpIHJldHVy
bjsKICAgICAgICB3W2xdPXdbbF18fFtdO3dbbF0ucHVzaCh7J2d0bS5zdGFy
dCc6CiAgICAgICAgbmV3IERhdGUoKS5nZXRUaW1lKCksZXZlbnQ6J2d0bS5q
cyd9KTt2YXIgZj1kLmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKHMpWzBdLAogICAg
ICAgIGo9ZC5jcmVhdGVFbGVtZW50KHMpLGRsPWwhPSdkYXRhTGF5ZXInPycm
bD0nK2w6Jyc7ai5hc3luYz10cnVlO2ouc3JjPQogICAgICAgICdodHRwczov
L3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNvbS9ndG0uanM/aWQ9JytpK2RsKycm
Z3RtX2F1dGg9JysnS2hINmhlQ3BvV0pVSG5xVnpkRWE3dycrCiAgICAgICAg
JyZndG1fcHJldmlldz0nKydlbnYtMScrJyZndG1fY29va2llc193aW49eCc7
Zi5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShqLGYpOwogICAgICAgIHdpbmRv
dy5fZGlkQXN5bmNJbmplY3RHb29nbGVUYWdNYW5hZ2VyID0gdHJ1ZTsKICAg
ICAgfSkod2luZG93LGRvY3VtZW50LCdzY3JpcHQnLCdkYXRhTGF5ZXInLCdH
VE0tTUY2UFhYQycpOwo8L3NjcmlwdD4KPG5vc2NyaXB0Pgo8aWZyYW1lIGhl
aWdodD0nMCcgc3JjPSdodHRwczovL3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNv
bS9ucy5odG1sP2lkPUdUTS1NRjZQWFhDJmFtcDtndG1fYXV0aD1LaEg2aGVD
cG9XSlVIbnFWemRFYTd3JmFtcDtndG1fcHJldmlldz1lbnYtMSZhbXA7Z3Rt
X2Nvb2tpZXNfd2luPXgnIHN0eWxlPSdkaXNwbGF5Om5vbmU7dmlzaWJpbGl0
eTpoaWRkZW4nIHdpZHRoPScwJz48L2lmcmFtZT4KPC9ub3NjcmlwdD4KCgo=
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Zarian McGill commits to LA Tech
Ben Carlisle
•
BleedTechBlue
Publisher
Zarian McGill announced his commitment to Louisiana Tech on Sunday afternoon.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Ib21l8J+QtjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTEFU
ZWNoRkI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QExBVGVjaEZCPC9hPiA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3QuY28veUJLM0hEOEQxTSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29t
L3lCSzNIRDhEMU08L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgWmFyaWFuIChAWmFyaWFuMjU1
MDI2MjE1KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1phcmlhbjI1
NTAyNjIxNS9zdGF0dXMvMTczNjQ2MzczNDAzMjI2MTQ1Nz9yZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNlbWJlciAxNywgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+
CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIu
Y29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwv
ZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
McGill, a center, will come to Louisiana Tech with one year of eligibility remaining beginning in 2024.
On why he chose LA Tech, the Taylorsville, MS native told BleedTechBlue.com, "Everyone at Tech treated me like family. It felt like home to me."
McGill was a 2nd team All Sun Belt selection after the 2023 season at ULM.
THE FILM
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0icW1lIiBkaXI9
Imx0ciI+8J+YpPCfpZ4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL051eHdGUmh6
UnkiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9OdXh3RlJoelJ5PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7
IFphcmlhbiAoQFphcmlhbjI1NTAyNjIxNSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
d2l0dGVyLmNvbS9aYXJpYW4yNTUwMjYyMTUvc3RhdHVzLzE3MzIyNzA3MTgw
NDg2OTA2NTk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RGVjZW1iZXIgNiwgMjAy
MzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczov
L3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0
Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
---
Join the discussion on the Tech Drive for only $9.95 a month. We are your #1 source for all things Louisiana Tech football.
Follow us on Twitter: @BCarlisle37, @BleedTechBlue