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Isaiah Mcelvane commits to LA Tech

Ben Carlisle • BleedTechBlue
Publisher
@BCarlisle37

Isaiah Mcelvane announced his commitment to Louisiana Tech on Thursday afternoon.

Mcelvane is a transfer from safety from San Diego State.

On why he chose Louisiana Tech, Mcelvane told BleedTechBlue.com, "There’s something special going on in Ruston, and I want to be apart of it!”

The San Jose, CA native will have two years of eligibility remaining beginning in 2023.

THE FILM

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