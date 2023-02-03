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football
Edit
Isaiah Mcelvane commits to LA Tech
Ben Carlisle
•
BleedTechBlue
Publisher
Isaiah Mcelvane announced his commitment to Louisiana Tech on Thursday afternoon.
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Mcelvane is a transfer from safety from San Diego State.
On why he chose Louisiana Tech, Mcelvane told BleedTechBlue.com, "There’s something special going on in Ruston, and I want to be apart of it!”
The San Jose, CA native will have two years of eligibility remaining beginning in 2023.
THE FILM
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