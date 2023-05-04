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Omar Pew commits to LA Tech

Ben Carlisle • BleedTechBlue
Publisher
@BCarlisle37

Omar Pew announced his commitment to Louisiana Tech on Wednesday.

Pew is a defensive tackle from Northwest MS CC that will look to make an instant impact for the Bulldogs in 2023.

Pew had 40 tackles, 20 TFL, and 8 sacks for the Rangers in 2022.

On why he chose Louisiana Tech, Pew told BleedTechBlue.com, "I just love the culture that Coach Cumbie is building."

THE FILM

Pew chose the Bulldogs over offers from Utah State, Georgia State, Jacksonville State, Sam Houston State, Hawaii, New Mexico State, Coastal Carolina, Old Dominion, ULM, a host of others.

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