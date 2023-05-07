News More News
{{ timeAgo('2023-05-07 19:01:42 -0500') }} football Edit

Donajz Dunn commits to LA Tech

Ben Carlisle • BleedTechBlue
Publisher
@BCarlisle37

Donajz Dunn announced his commitment to Louisiana Tech on Sunday afternoon.

Dunn is a cornerback from Trinity Valley CC that will come to Louisiana Tech with 3 years of eligibility remaining.

On why he chose the Bulldogs, Dunn told BleedTechBlue.com, "The coaches they were great. I absolutely loved the staff and just the vibe was good. I can definitely see me getting there making an immediate impact."

The 5’10, 175-pound native of Dallas, TX finished 20 tackles, 2 INTs, and 13 PBUs as a freshman in 2022.

THE FILM

---

Join the discussion on the Tech Drive for only $9.95 a month. We are your #1 source for all things Louisiana Tech football.

Follow us on Twitter: @BCarlisle37, @BleedTechBlue

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}